Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что роSSийские оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"РоSSийские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - подчеркнул Ким в Telegram.