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2022-06-01
Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, информирует
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что роSSийские оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины.
"РоSSийские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - подчеркнул Ким в
Анна Конюченко, ZN.ua