Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, информирует ZN.ua.

Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что роSSийские оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"РоSSийские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - подчеркнул Ким в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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