Николай Томенко возмутился молчунами и ждунами, которые защищают путина

николай томенко

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Молчуны и ждуны как друзья военного преступника Путина.

Ежедневно радуемся поддержки Украины и осуждения русской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина со стороны международных организаций и известных личностей.

Тем не менее, сейчас становится модной и распространяется и одобряется доктрина "правильного молчания". Так, на 139 сессии МОК, ее глава Томас БАХ, убедительно защитил "невинный русский народ, русский спортсменов и членов МОК от РоSSии, которые не начинали войну против Украины". Более того, президент МОК считает, что молчание известных спортсменов или функционеров роSSийского Нока - это едва ли не героизм. Ведь за осуждение войны в РоSSии можно получить до 15 лет, напомнил лидер мирового олимпийского движения. Подобную позицию поддержки роSSийских спортсменов занимают и другие международные спортивные организации, такие как ATP(ассоциация теннисистов-профессионалов).

Действительно, 4 марта 2022 года Государственная Дума РФ приняла Закон об уголовной ответственности за "фейки относительно действий роSSийской армии". Согласно этого Закона имени Путина за слово "война" можно получить штраф от 700 тысяч рублей, а за "заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия" как "Путин не просто х*йло, а военный преступник хуже Гитлера" могут присудить до 15 лет колонии.

Поэтому "русская спортивная, творческая и научная элита" активно поддерживает ВОЙНУ, называя ее спецоперацией, или мужественно молчит. Тех кто осуждает военные преступления Путина и роSSийской армии можно посчитать на пальцах руки. Но Кирилл Гундяев с ними!

Я здесь о европейской и мировой элите. И печально, что многие знаковые личности и международные институты до сих пор защищают роSSийских молчунов и ПОЧЕКУНОВ, а значит защищают и Путина!

Пока роSSийская орда убийц, насильников и мародеров воюет против украинского народа на украинской земле - до тех пор ни один роSSийский спортсмен, музыкант, писатель, художник..., которые публично не осудили войну, не не имеют ПРАВА на участие ни в каких международных мероприятиях!


user, politeka.net

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