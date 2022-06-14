Потенциальный конкурент: почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕС

Потенциальный конкурент: почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕС

Для некоторых стран Европейского Союза членство Украины принесет некоторые неудобства.

Об этом заявил немецкий политолог и эксперт по вопросам Восточной Европы Сергей Сумленный.

"Членство в ЕС воспринимается с точки зрения немцев как нечто, что только очень развитые страны могут иметь такое право. Если Украина будет в ЕС, то она будет то же влияние на внутреннюю политику Германии, как и Германия во многих вещах.

И поэтому у немцев есть такой скепсис, что надо подождать, медленно идты. Потому что люди не воспринимают это как вопрос безопасности прежде всего.

Что касается правительств, то я боюсь, что к Украине есть отношение как к потенциальному конкуренту. Потому что, если Украина будет членом ЕС, то она будет политическим конкурентом и оппонентом для Германии, Франции, Нидерландов и других стран.

Поэтому принять этот вызов и впустить себе в дом потенциального конкурента и проблему с определенной точки зрения - это не то, что они хотят", - говорит Сергей Сумленный.


Алексей Ионов, politeka.net





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