Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні

ДеСантіс, зокрема, наголосив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який напередодні заявив, що офіційно йде у президенти США, розповів, що хотів би бачити "врегулювання" війни в Україні. Про це повідомляє Fox News, інформує ZN.ua .

© Governor Ron DeSantis /facebook

Коментуючи запитання стосовно кроків щодо російсько-української війни першого дня на посаді, ДеСантіс розкритикував актуальний стан американської армії, заявивши, що військо стало "політизованим", "там говорять про гендерну ідеологію" і "про глобальне потепління".

"Ми маємо повернути наше військо до фокусування на обов’язку, ключових цінностях і ключовій місії", – зазначив кандидат у президенти США .

У другій частині відповіді політик наголосив, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. Водночас губернатор Флориди сказав, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.

"Я б хотів побачити врегулювання цього. Я б не хотів бачити ширшої війни. Я думаю, абсолютно невідомо, як це буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити Сполучені Штати з їхніми військами втягненими у війну у Росії чи в Україні", – додав він.