Сейм Польщі затвердив резолюцію на підтримку членства України в НАТО

Польща вважає, що Україну можуть прийняти до НАТО за аналогічною процедурою як для Швеції та Фінляндії.

Сейм Польщі ухвалив у п'ятницю, 16 червня, резолюцію про членство України в НАТО, інформує ZN.ua .

"Беручи до уваги самовідданість українського народу та його суверенне право на вибір власного шляху розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні устремління України", - йдеться у резолюції. За ухвалу проголосували 443 депутати, проти - 2, утрималися 7. Про це повідомляє " Польське радіо ".

Раніше у п'ятницю підтримку ухваленої резолюції висловили всі парламентські клуби, вважаючи, що це зміцнить Альянс та відповідає інтересам Польщі.

У резолюції наголошується, що сьогодні Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, що ґрунтуються на міжнародному праві.

"З огляду на самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні устремління України. Його війська стають все більш оперативними з силами НАТО і набувають досвіду на полі бою. Тому з військової точки зору вступ України до НАТО також буде вигідним для Альянсу".

У ній також зазначено, що рішення про вступ до НАТО залишається за зацікавленою державою та державами-членами Альянсу.

«Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України і має стати місцем обговорення її майбутнього. Процедура запрошення Фінляндії та Швеції до Альянсу може бути застосована і до України. Сейм Республіки Польща підтримає зусилля щодо зміцнення політичного та практичного співробітництва між Альянсом та Україною та досягнення консенсусу щодо вступу України до НАТО.