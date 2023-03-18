Туреччина починає ратифікацію членства Фінляндії в НАТО – Ердоган

Туреччина починає процес затвердження заявки Фінляндії на вступ до НАТО, зокрема питання буде найближчим часом розглянуте у турецькому парламенті. Про президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у п’ятницю, 17 березня, на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе в Анкарі.

За словами Ердогана Фінляндія зробила «щирі та конкретні кроки» щодо усунення стурбованості Анкари у сфері безпеки», пише турецьке державне агентство « Анадолу ».

«Рішення про окремий розгляд заявок до НАТО було прийнято у світлі відсутності у Фінляндії акцій посібників терористів, чого не скажеш про Швецію», - сказав Ердоган.

Що ж стосується за явки Швеції на вступ до НАТО, то турецький лідер заявив, що переговори продовжаться у світлі врахування ставлення Анкари до теми боротьби з тероризмом.

«Анкара передала Стокгольму список із 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення [до заявки НАТО] неможливе», - сказав Ердоган.

У свою чергу президент Фінляндії Саулі Нііністе подякував Ердогану і додав, що оголошення про ратифікацію є важливим для всієї Фінляндії.