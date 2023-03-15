Угорщина знову перенесе голосування щодо членства Швеції і Фінляндії в НАТО — AP

Голосування за ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО в парламенті Угорщини, ймовірно, буде знову відкладено за пропозицією високопоставленого урядовця. Про це повідомляє AP .

У листі, опублікованому угорським новинним сайтом hvg.hu, віце-прем'єр-міністр Жолт Семьєн попросив перенести заплановану на 20 березня сесію парламенту, під час якої депутати повинні були проголосувати за приєднання двох країн до Альянсу, на тиждень пізніше.

Причиною затримки Семьєн назвав переговори Угорщини з виконавчою владою ЄС щодо звинувачень Будапешта у порушенні вимог блоку у сфері верховенства права. Спікер угорського парламенту має схвалити прохання про відтермінування.

Угорщина залишається єдиною країною НАТО, окрім Туреччини, яка ще не схвалила заявки двох країн на вступ до Альянсу. Це вже друге за два тижні відтермінування і лише останнє з багатьох, що відбувалися з липня 2022 року.

2 березня голосування за ратифікацію було перенесено на два тижні, коли Угорщина відправила делегацію до Швеції і Фінляндії для вирішення «політичних суперечок», які викликали сумніви серед деяких законодавців правлячої партії щодо підтримки заявок на вступ до НАТО.

Проте члени делегації позитивно відгукувалися про свої зустрічі з офіційними особами Швеції і Фінляндії, вказуючи на те, що парламент Угорщини, ймовірно, ратифікує заявки найближчим часом, але не називаючи конкретних термінів.