Если бы мы развивались как нормальное государство 25 лет, у путина не было бы даже шанса, - Алексей Голобуцкий

Если бы мы развивались как нормальное государство 25 лет, у путина не было бы даже шанса, - Алексей Голобуцкий

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что война с роSSийской федерацией была ожидаемой и что Украина продолжает бороться за свою независимость.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Подорожнего».

Как отмечает Алексей Голобуцкий, он не сомневался в том, что война будет. Он объясняет, что так происходят исторические процессы: если независимость вы обрели просто так, то когда-нибудь придется платить по счетам, как бы цинично это ни звучало.

«Если бы мы решили все вопросы, если бы мы развивались как нормальное государство 25 лет, у Путина не было бы даже шанса, даже желание никогда не возникло бы напасть на Украину и в 2014 году, и тем более в 2022 году», - подчеркивает политтехнолог.

Попутно он поднимает тему Крыма и отмечает, что вопрос также в сопротивлении и местном населении, ведь мало просто называть полуостров украинским. Эксперт отмечает, что здесь сошлось много факторов и большая часть населения Крыма аморфно относилась к происходящему.

«Я прекрасно понимал, что, кроме крымских татар и очень маленького сообщества украинцев, все остальные реально ждали россиян. Конечно, никто там восстание поднимать, чтобы присоединиться к россии, не собирался, эти силы там имели 1-2%, но пассивное восприятие – да», - комментирует Алексей Голобуцкий.

По его мнению, проблема заключается в том, что в 1991 году огромное количество людей просто уснуло в одной стране, а очнулось в другой, они не осмыслили Украину как государство. Сейчас же, добавляет эксперт, речь идет о совсем другом поколении, которое не видело СССР.

«Симбиоз гражданского общества, которое, слава Богу, создается и существует в Украине, и государства дало нам возможность и в 2014, и в 2015, и сейчас, грубо говоря, дальше продолжать борьбу за независимость Украины», - рассуждает Алексей Голобуцкий.


user, politeka.net





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