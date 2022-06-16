Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Эммануэль Макрон прокомментировал украинцам свое скандальное высказывание о путине.
Во время своего визита в Украину президент Франции пообщался с журналистами и прояснил свою позицию, сообщает издание BFM TV.
Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 16 июня посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и побывал с визитом в Ирпене.
Во время общения с журналистами Макрон заявил, что Франция с первого дня войны поддерживает Украину. Также президент Франции подчеркнул, что Украина должна иметь возможность сопротивляться и побеждать.
Эти слова Макрона прозвучали в ответ на вопрос о его предыдущих заявлениях, когда он предлагал «сохранить лицо путину» и не «унижать россию».
«Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Франция была рядом с Украиной с первого дня…мы рядом с украинцами без двусмысленности», - ответил Макрон.
После визита в Ирпень в своем Твиттере президент Франции написал, что вместе со своими европейскими коллегами он увидел опустошенный город и «следы варварства».
Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG