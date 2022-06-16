Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."

Макрон

Эммануэль Макрон прокомментировал украинцам свое скандальное высказывание о путине.

Во время своего визита в Украину президент Франции пообщался с журналистами и прояснил свою позицию, сообщает издание BFM TV.

Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 16 июня посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и побывал с визитом в Ирпене.

Во время общения с журналистами Макрон заявил, что Франция с первого дня войны поддерживает Украину. Также президент Франции подчеркнул, что Украина должна иметь возможность сопротивляться и побеждать.

Макрон

Эти слова Макрона прозвучали в ответ на вопрос о его предыдущих заявлениях, когда он предлагал «сохранить лицо путину» и не «унижать россию».

«Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Франция была рядом с Украиной с первого дня…мы рядом с украинцами без двусмысленности», - ответил Макрон.

После визита в Ирпень в своем Твиттере президент Франции написал, что вместе со своими европейскими коллегами он увидел опустошенный город и «следы варварства».

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

«А также героизм украинок и украинцев, остановивших русскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить», - написал Макрон.


Дарья Волкова, politeka.net





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