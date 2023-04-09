Макрон про війну в Україні: "Зараз ще не час для переговорів"

Таку заяву французький президент зробив після візиту до Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що час для переговорів між Києвом і Москвою поки що не настав. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Les Еchos після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, інформує ZN.ua.

Макрон про війну в Україні:
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr

"Думаю, що Китай робить те ж спостереження, що і ми: зараз відбувається воєнний етап. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу. У цьому й полягає ціль діалогу з Китаєм: закріпити спільні підходи", - сказав Макрон.

За його словами, Франція зараз опрацьовує з Китаєм спільні підходи щодо таких аспектів:

  • підтримка принципів Статуту ООН;
  • нерозповсюдження ядерної зброї (китайців закликали зробити ретельні висновки з приводу того, що президент Росії Владімр Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як пообіцяв цього не робити);
  • гуманітарне право та захист дітей;
  • відданість досягненню узгодженого та міцного світу.

"Європейської архітектури безпеки не може бути доти, доки в Європі існують окуповані території чи заморожені конфлікти. З усього цього вимальовується спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дозволяє стримати якусь форму самозаспокоєності Китаю щодо Росії", - підкреслив Макрон.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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