Bloomberg: Зустріч Сі та Макрона може стати першим кроком на шляху до українського миру

Наприкінці китайський лідер подякував своєму французькому колезі за роз'яснення по низці питань.

Зустріч лідерів Франції Еммануеля Макрона та Китаю Сі Цзіньпіна проклала шлях для подальшої співпраці для досягнення миру в Україні. Так переговори оцінюють у виданні Bloomberg , посилаючись на інформацію від французьких високопосадовців.

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"Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві, яка не виправдала сподівань президента Франції Еммануеля Макрона щодо його триденного візиту до Китаю", - пише видання.

При цьому у Парижі не очікують, що Пекін повністю змінить сторону, яку підтримує. Та там розповідають, що в кінці перемовин Сі подякував Макрону за роз'яснення низки питань.

Видання звертає увагу на те, що глава КНР під час своїх публічних виступів утримався від згадки про Владіміра Путіна та його країну. Він обмежився лише 12 пунктами, запропонованими Китаєм для врегулювання ситуації в Україні. У Франції це вважають хорошим сигналом для початку мирних переговорів.

"Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, справді проклали шлях для подальшої спільної роботи над досягненням миру, вважає високопосадовець Франції", - пише Bloomberg.