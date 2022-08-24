У нас кількість місць в університетах у кілька сот раз більша, ніж кількість абітурієнтів, - Микола Томенко

Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко розповів, що система грантів в Україні працює неефективно, і пояснив, як що її потрібно демократизувати, аби подолати застій.

Про це він розповів на першому дні Всеукраїнського форуму лідерів суспільної думки .

Як зазначає експерт, він займався розбудовою українського громадянського суспільства в роки незалежності і будував справді український світ. Сьогодні же, підкреслює громадський діяч, він виступає проти ортодоксальних, ліберальних і корупційних грантожерів.

Зокрема, він говорить про ЗНО, розробкою якого теж займався. За словами експерта, відповідні люди створили цю систему і знайшли компроміс як антикорупційний тренд, але виникають нові проблеми і вони не вирішуються.

«Зараз, щоб ви розуміли, у нас кількість місць в університетах у кілька сот раз більша, ніж кількість абітурієнтів. У нас конкурс тільки на так звані кон’юнктурні спеціальності. Нема сенсу 480 мільйонів витрачати на чиновників міністерства, щоб вони придумали для агрономів тест, бо на агрономів не хочуть іти. Тобто я за абсолютно цивілізовану систему грантів і я за те, щоб розбити монополію», - пояснює Микола Томенко.

За словами експерта, люди, які колись йому як депутату писали регламент, пишуть його й зараз, люди, які займаються освітою, говорять сьогодні те саме, що й 30 років тому, але світ змінюється. Тому, констатує громадський діяч, він виступає за демократизацію системи грантів, а не корупційний застій, який ми отримали.