Мобилизация в РФ не такая уж и "скрытая": роSSийские города завешали приглашениями на войну в Украину, фото
В РоSSии, де-факто уже не скрываясь, проводят мобилизацию населения на захватническую войну против Украины - на улицах некоторых роSSийских городов появились плакаты с призывами вступать в армию и силовые структуры, информирует
Об этом сообщил Telegram-канал SOTA.
В Сарове, Благовещенске и других населенных пунктов страны-агрессора появились объявления с призывом вступать на контрактную военную службу. РоSSиянам обещают собственное жилье, льготы по выслуге лет, возможность получения высшего образования и прочие "блага цивилизации".
Объявления в виде бумажек, баннеров и плакатов висят на улицах и зданиях - немало агитационных материалов и в помещениях, например, военкоматах.
При этом призывают вступать не только в ряды вооруженных сил, но и других подразделений РФ. Напимер, в Амурской области приглашают подписать контракт с пограничной службой, которая подчиняется ФСБ.
Ранее мы сообщали, что президент РоSSии Владимир Путин внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" – он снял возрастные ограничения для заключения первого контракта о военной службе.