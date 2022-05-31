Мобилизация в РФ не такая уж и "скрытая": роSSийские города завешали приглашениями на войну в Украину, фото

В РоSSии, де-факто уже не скрываясь, проводят мобилизацию населения на захватническую войну против Украины - на улицах некоторых роSSийских городов появились плакаты с призывами вступать в армию и силовые структуры, информирует Апостроф.

Об этом сообщил Telegram-канал SOTA.

В Сарове, Благовещенске и других населенных пунктов страны-агрессора появились объявления с призывом вступать на контрактную военную службу. РоSSиянам обещают собственное жилье, льготы по выслуге лет, возможность получения высшего образования и прочие "блага цивилизации".

Объявления в виде бумажек, баннеров и плакатов висят на улицах и зданиях - немало агитационных материалов и в помещениях, например, военкоматах.

При этом призывают вступать не только в ряды вооруженных сил, но и других подразделений РФ. Напимер, в Амурской области приглашают подписать контракт с пограничной службой, которая подчиняется ФСБ.

Ранее мы сообщали, что президент РоSSии Владимир Путин внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" – он снял возрастные ограничения для заключения первого контракта о военной службе.


Евгений Устименко, Апостроф

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