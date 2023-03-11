Росіян упіймали на примітивному фейку про підбитий в Україні танк Leopard: фото

В Україну почали надходити танки Leopard і російські пропагандисти вже почали штампувати фейки про їхнє знищення. Однак роблять вони це вкрай бездарно і неправдоподібно, будучи впевненими, що росіяни повірять у примітивну брехню.

Про це розповів Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує Апостроф.

Автори констатували, що у росіян із фотошопом та Google так само погано, як і з успіхами на полі бою.

Російські Telegram-канали вкидають фото з ліванським військовим, який цілиться в танк Merkavа, стверджуючи, що це нібито "зухвалий боєць із позивним "Шустрий" цілиться в танк Leopard "під Углдаром".

Ліванському військовому за допомогою фотошопу "причепили" російський шеврон. Пропагандисти не надто намагалися досягти хоч якоїсь достовірності, бо впевнені, що росіяни повірять такому дешевому "інсценуванню", як це зазвичай і буває.


Олена Руденко, Апостроф





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