"Останні десятиліття найуспішніші операції спецслужб РФ проходили в фотошопі": розвідка про "злитий" в мережу план контрнаступу

Там зауважили, що наразі немає причин для хвилювання українців - контрнаступ буде, ворог його відчує.

Злиті в мережу "засекречені військові документи" щодо контрнаступу Сил оборони - підробка та спецоперація російських спецслужб, розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він припустив, що ворог вдався до таких дій, аби зірвати чи призупинити постачання Україні західної допомоги, інформує ZN.ua.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел, - розповів Юсов під час телемарафону. - Якщо говорити про потреби української армії: тема багато обговорювала на всіх рівнях".

Юсов зазначив, що ні для кого не секрет, що для звільнення територій та збереження життів особового складу Україні потрібні авіація, танки, боєприпаси та інше.

"Все інше – будемо чекати офіційних коментарів (Пентагону - ред.). Але українському суспільству немає підстав переживати", - зазначив Юсов, додаючи, що контрнаступ точно буде, а ворог відчує його на полі бою.

Представник розвідки також підтвердив слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який учора заявив, що інформацію про місце та час початку нашого контрнаступу знає не більше п'яти людей на планеті.

"Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво", - зауважив Юсов.

Напередодні The New York Times повідомило, що 1 березня у Twitter і Telegram опублікували нібито засекречені військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо підготовки Сил оборони перед запланованим контрнаступом на російські війська. Зараз у Пентагоні триває розслідування.

У NYT наголошують, що з 1 березня плани України могли змінитися, та там не стали відкидати, що в цьому "зливі" може бути достатньо підказок для військового командування РФ. Приміром, там розповідається, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу, а також яку техніку отримують захисники.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
Шойгу та Герасимов спланували план втечі з України: «Якщо буде команда…»Шойгу та Герасимов спланували план втечі з України: «Якщо буде команда…»
Росія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – PoliticoРосія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – Politico
Російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців: "щоб зупинити дезертирство"Російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців: "щоб зупинити дезертирство"
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
WSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затриманняWSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затримання
В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідкаВ Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
SCMP: В Японії схвально оцінили поїздку прем’єра Кішіди в Україну, він планував її давноSCMP: В Японії схвально оцінили поїздку прем’єра Кішіди в Україну, він планував її давно
Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу РосіїЄвросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії
Росія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідкаРосія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости