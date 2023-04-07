"Останні десятиліття найуспішніші операції спецслужб РФ проходили в фотошопі": розвідка про "злитий" в мережу план контрнаступу

Там зауважили, що наразі немає причин для хвилювання українців - контрнаступ буде, ворог його відчує.

Злиті в мережу "засекречені військові документи" щодо контрнаступу Сил оборони - підробка та спецоперація російських спецслужб, розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він припустив, що ворог вдався до таких дій, аби зірвати чи призупинити постачання Україні західної допомоги, інформує ZN.ua .

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел, - розповів Юсов під час телемарафону . - Якщо говорити про потреби української армії: тема багато обговорювала на всіх рівнях".

Юсов зазначив, що ні для кого не секрет, що для звільнення територій та збереження життів особового складу Україні потрібні авіація, танки, боєприпаси та інше.

"Все інше – будемо чекати офіційних коментарів (Пентагону - ред.). Але українському суспільству немає підстав переживати", - зазначив Юсов, додаючи, що контрнаступ точно буде, а ворог відчує його на полі бою.

Представник розвідки також підтвердив слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який учора заявив, що інформацію про місце та час початку нашого контрнаступу знає не більше п'яти людей на планеті.

"Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво", - зауважив Юсов.

Напередодні The New York Times повідомило, що 1 березня у Twitter і Telegram опублікували нібито засекречені військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо підготовки Сил оборони перед запланованим контрнаступом на російські війська. Зараз у Пентагоні триває розслідування.