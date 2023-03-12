Фото дня: українські бійці всіяли поле тілами "вагнерівців" та десантників

Збройні Сили України ефективно знищують ворога в ході повномасштабної російсько-української війни. Так, лише за один бій українські військові ліквідували 63 російських окупантів - "вагнерівців" і десантників, інформує Апостроф.

Про це повідомив Андрій Стемпіцький з батальйону імені Тараса "Хаммера" Бобанича 67 ОМБр ДУК.

Українські бійці з батальйону імені Тараса "Хаммера" тільки на одній ділянці бою завдяки чіткій координації дій та ефективним ударам змогли знищити 63 "вагнерівців" і російських десантників.

Тепер тіла російських окупантів і найманців розкидані на полі бою.

"Це тільки те, що потрапило на фото, і тільки на одній ділянці бою. Помста за наших загиблих. Слава Героям!" - підписав фото Андрій Стемпіцький.


Ліза Бровко, Апостроф





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