Як Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угоди

Представництво Ірану в ООН офіційно заявило, що вони придбали у РФ винищувачі типу Су-35, але вартість, кількість та терміни поставки залишаються у секреті. Водночас Іран побудував підземну авіабазу Eagle 44, де супутники помітили об’єкт, що схожий на макет російського Су-35.

Про це повідомляє інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA).

Восени торік командувач іранських ВПС бригадний генерал Хамід Вахенді заявив, що Іран має намір закупити в РФ ці винищувачі, тому вже ведуться перемовини щодо Су-35. На початку січня цього року член іранського парламенту повідомив, що поставку російських винищувачів заплановали на березень.

Поки тривали переговори з цього питання, Іран продовжував будувати підземну авіабазу Eagle 44, яку почали ще у 2013 році. The New York Times розмістили фото із супутника, де на базі під час будівничих робіт видно об’єкт, схожий на Су-35, але, ймовірно, лише його макет. На початку лютого цього року стало відомо, що Іран ввів у стрій цю авіабазу, де розміщатимуть зокрема F-4D/E Phantom II.

Фото: Maxar Technologies

Якщо це макет, то це може свідчити про те, що базу будували з розрахунку на розміщення Су-35.

Поки що невідомо, як саме Іран оплатить поставку російських винищувачів. Експерти припускають, що Росія може передати Су-35СЭ з "єгипетського" контракту у кількості 24 одиниць. Їх не забрали за контрактом, щоб не потрапити під американські санкції. На той час їхня контрактна вартість сягала 2 млрд доларів.

Фото: Maxar Technologies