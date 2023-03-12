Як Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угоди
Представництво Ірану в ООН офіційно заявило, що вони придбали у РФ винищувачі типу Су-35, але вартість, кількість та терміни поставки залишаються у секреті. Водночас Іран побудував підземну авіабазу Eagle 44, де супутники помітили об’єкт, що схожий на макет російського Су-35.
Про це повідомляє інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA).
Восени торік командувач іранських ВПС бригадний генерал Хамід Вахенді заявив, що Іран має намір закупити в РФ ці винищувачі, тому вже ведуться перемовини щодо Су-35. На початку січня цього року член іранського парламенту повідомив, що поставку російських винищувачів заплановали на березень.
Поки тривали переговори з цього питання, Іран продовжував будувати підземну авіабазу Eagle 44, яку почали ще у 2013 році. The New York Times
Якщо це макет, то це може свідчити про те, що базу будували з розрахунку на розміщення Су-35.
Поки що невідомо, як саме Іран оплатить поставку російських винищувачів. Експерти припускають, що Росія може передати Су-35СЭ з "єгипетського" контракту у кількості 24 одиниць. Їх не забрали за контрактом, щоб не потрапити під американські санкції. На той час їхня контрактна вартість сягала 2 млрд доларів.
Defence24 у жовтні припускав, що загальна вартість Су-35СЭ може сягати до 1,5 мільярдів доларів з поставкою за бартер, зокрема передати Росії 2 400 дронів-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, а також боєприпаси для ЗС РФ.