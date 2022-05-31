Оккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – Генштаб

Только за минувшие сутки на Харьковщине оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах н.п. Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовки, информирует ZN.ua.

Оккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – Генштаб
Украинские военные систематически отбивают атаки врага / Фото: Flickr Минобороны

РоSSияне на Слобожанском направлении продолжают подготовку к наступлению, проводят изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории РФ. В то же время, со стороны захватчиков была попытка штурма в районе н.п. Довгенькое. После невозможности добиться продвижения на этом направлении, враг отошел на ранее занятые позиции. Об этом в утреннем своде сообщает Генштаб.

Несмотря на то, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовки, в целом на Харьковском направлении РФ активных действий не предпринимала.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.


Оксана Коваль, ZN.ua

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