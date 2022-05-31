Ответственным за роSSийских пленных в Украине назначен начальник ГУР

Председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР МО Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, утвердив его постановлением № 257, сообщили в ГУР.

Основными задачами Координационного штаба являются:

содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

координация органов исполнительной власти и других органов по обращению с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

Сбором и обобщением данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине занимается Национальное информационное бюро.

Родственники военнопленных могут обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).