Перемогою все не завершиться, Україну чекає інший досить складний етап – начальник ГУР

Після війни виникнуть державні та світові питання, які потребуватимуть уваги.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що після перемоги нашої держави в протистоянні російському вторгненню її владі треба буде пройти доволі складний багаторічний етап реінтеграції територій, звільнених від військ і пропаганди РФ . Про це глава ГУР сказав у інтерв’ю Дмитру Комарову для спецпроєкту «Рік. За кадром», інформує ZN.ua .

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"Перемогою це все не зупиниться. Нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічним, фактичної реінтеграції наших територій. Бо, вибачте, ми зараз отримуємо плюс три мільйони населення, яке дев'ять років жило під російською пропагандою. Це люди зовсім з іншим вже сприйняттям світу. Це не буде так легко як здається", – зазначив Буданов.

На його думку, Україні не варто буде змінювати модель правління для деокупованих територій. Там може знадобитися застосування "жорсткої руки", але не диктатури.

Розвідник уточнив, що день перемоги України у війні чітко зафіксується, але потім розпочнеться ця важка й тривала робота. Крім цього, виникнуть питання, які потрібно буде вирішити, у галузях економіки та безпеки.

"Нам треба буде досить серйозно видозмінювати економіку, передивитися бачення нових альянсів і союзів, які створяться. Буде нова архітектура безпеки у світі. Це не буде стосуватися тільки нас. Це світове буде питання. Тому роботи буде ще досить багато", – пояснив начальник ГУР.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна та союзники мають докласти усі зусилля для того, щоб мир в нашій державі настав вже цього року.