Замначальника управління Міноборони за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря за незаконне оформлення документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Як заявили у відомстві, полковник брав за свої «послуги» 9 тис. доларів США . За ці гроші він готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

Посадовця затримали під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.

Під час обшуку у нього вдома також вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Затриманому оголошено також підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), за якою йому загрожує до дев’яти років тюрми. Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.