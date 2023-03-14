Замначальника управління Міноборони за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон

Замначальника управління Міноборони за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон
© Офіс генерального прокурора

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря за незаконне оформлення документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Як заявили у відомстві, полковник брав за свої «послуги» 9 тис. доларів США. За ці гроші він готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

Посадовця затримали під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.

Під час обшуку у нього вдома також вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Затриманому оголошено також підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), за якою йому загрожує до дев’яти років тюрми. Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.


Ірина Знась, ZN.ua





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