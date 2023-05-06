«Домовились продовжувати активно взаємодіяти»: Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Валерій Залужний подякував Марку Міллі за військову допомогу США Україні.

Головнокомандувач Збройних Сил України провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

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«Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за новий пакет військової допомоги Україні, про надання якого раніше оголосило Міністерство оборони США .

«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – Перемога України!», – додав Залужний.

3 травня у Пентагоні оголосили новий пакет оборонної підтримки України на суму 300 мільйонів доларів. Новий пакет містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

Крім того, військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше – некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.