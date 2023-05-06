«Домовились продовжувати активно взаємодіяти»: Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Валерій Залужний подякував Марку Міллі за військову допомогу США Україні.
Головнокомандувач Збройних Сил України провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний
«Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за новий пакет військової допомоги Україні, про надання якого раніше оголосило Міністерство оборони США.
«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – Перемога України!», – додав Залужний.
3 травня у Пентагоні оголосили новий пакет оборонної підтримки України на суму 300 мільйонів доларів. Новий пакет містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.
Крім того, військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше – некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.