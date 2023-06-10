Зеленський про контрнаступ: "Усі воєначальники налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте"

Він не розповів, на якій стадії зараз наступальні дії захисників.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, зауважив, що усі українські воєначальники налаштовані позитивно. Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо він також закликав громадян не довіряти ні Владіміру Путіну, ні Tg-каналам, а лише нашим військовим.

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