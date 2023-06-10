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2023-06-10
Зеленський про контрнаступ: "Усі воєначальники налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте"
Він не розповів, на якій стадії зараз наступальні дії захисників.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, зауважив, що усі українські воєначальники налаштовані позитивно. Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо він також закликав громадян не довіряти ні Владіміру Путіну, ні Tg-каналам, а лише нашим військовим.
© Офіс президента України
"Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків - Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте, - сказав Зеленський. - З моєї точки зору, контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії - я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати", інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua