Зеленський про контрнаступ: "Усі воєначальники налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте"

Він не розповів, на якій стадії зараз наступальні дії захисників.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, зауважив, що усі українські воєначальники налаштовані позитивно. Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо він також закликав громадян не довіряти ні Владіміру Путіну, ні Tg-каналам, а лише нашим військовим.

Зеленський про контрнаступ:
© Офіс президента України

"Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків - Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте, - сказав Зеленський. - З моєї точки зору, контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії - я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати", інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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