Заступник начальника військкомату влаштував "запальні" танці, розгнівавши українців: стала відома його подальша доля

Відео викликало обурення тисяч українців – усі захотіли відправити цього військового на фронт під Бахмут.

Цього тижня у соцмережах поширилося відео, як заступник начальника Болградського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки танцює на банкеті, присвяченому 8 березня під композицію російського співака Олександра Реви "Алкоголичка".

Як повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, "танцівника" перевели для подальшого проходження служби до одного з бойових підрозділів.

“Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони за умов воєнного стану. У командуванні наполягають, що моральний облік та морально-психологічний стан усіх військових, без винятку, має відповідати поставленим завданням, бути основою для перемоги” , – заявила Гуменюк.