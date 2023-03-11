Заступник начальника військкомату влаштував "запальні" танці, розгнівавши українців: стала відома його подальша доля

Заступник начальника військкомату влаштував "запальні" танці, розгнівавши українців: стала відома його подальша доля

Відео викликало обурення тисяч українців – усі захотіли відправити цього військового на фронт під Бахмут.

Цього тижня у соцмережах поширилося відео, як заступник начальника Болградського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки танцює на банкеті, присвяченому 8 березня під композицію російського співака Олександра Реви "Алкоголичка".

Як повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, "танцівника" перевели для подальшого проходження служби до одного з бойових підрозділів.

“Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони за умов воєнного стану. У командуванні наполягають, що моральний облік та морально-психологічний стан усіх військових, без винятку, має відповідати поставленим завданням, бути основою для перемоги” , – заявила Гуменюк.


Олексій Іонов, politeka.net





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