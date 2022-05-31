ЕС поддерживает конфискацию и передачу Украине замороженного подсанкционного имущества

Европейский Совет рекомендует странам-членам разработать и принять соответствующее законодательство

Европейский совет поддерживает идею конфискации и передачи Украине замороженных подсанкционных активов. Об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам первого дня специального саммита в Брюсселе.

«Европейский Совет приветствует усилия, приложенные государствами-членами, чтобы предусмотреть в своем национальном законодательстве соответствующие меры конфискации и призывает Совет быстро рассмотреть недавнее предложение Комиссии по мерам уголовного права в случае нарушения санкций ЕС. Европейский Совет поддерживает дальнейшие варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, которые активно исследуются, включая варианты, направленные на использование замороженных роSSийских активов для поддержки восстановления Украины», – говорится в выводах.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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