Німецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДР

Йдеться про п’ять літаків радянського виробництва.

Уряд Німеччини прийняв постанову, яка дозволяє Польщі передати українським військовим п’ять винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, майже 20 років тому поставлених з колишніх складів армії Німецької Демократичної Республіки (соціалістичної країни, що контролювалася СРСР – ред.), повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © migavia.ru

«Я радий повідомити, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам поставку в Україну п’яти МіГ-29 із колишніх складів НДР. Лише сьогодні ми отримали заявку. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом ухвалили таке рішення. Це свідчить про те, що на Німеччину можна покластися!» – заявив він

У пресслужбі Міноборони ФРН уточнили, що угоду про передачу згаданих літаків Польщі уклали в 2003 році. Документ не дозволяв реекспорт винищувачів без згоди Берліна.

Раніше речник Повітряних сил України пояснив, що передача польських та словацьких винищувачів МіГ-29 лише частково посилить спроможності нашої винищувальної авіації і не вирішить питання підготовки до контрнаступу та перемоги.

Коментар ZN.UA