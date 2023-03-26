Генеральний штаб ЗС Північної Македонії погодив передачу Україні гелікоптерів Ми-24

Очікується затвердження урядом.

Генеральний штаб ЗС Північної Македонії погодив передачу Україні гелікоптерів Ми-24

Генеральний штаб ЗС Північної Македонії схвалив передачу вертольотів Ми-24 Україні. Далі рішення має прийняти уряд країни. Про це повідомила міністр оборони країни Славянка Петровська в ефірі телеканалу Alsat. Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

“Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації“, – сказала Славянка Петровська.

Відомо, що будуть передані 12 Ми-24, які країна купила в України у 2001 році. Частина з них вже певний час не експлуатується. За даними видання Defence24 чотири вертольоти пройшли модернізацію, яку реалізували у співпраці з компанією Elbit Systems.

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та отримали нову авіоніку, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення і систему нічного бачення Aviators. Також додано сучасну систему навігації, інфрачервоне освітлення та інші незначні оновлення.

Водночас є дані, що Північна Македонія експлуатує тільки два таких Ми-24 на даний момент, а інші гелікоптери потребують ремонту.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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