У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів

Північна Македонія відправила в Україну радянські штурмові літаки "Су-25", що раніше надавали повітряну підтримку наземним силам, а згодом були законсервовані, повідомила міністерка оборони країни Славянка Петровська.

Як пише розвідувальна компанія Janes , заява підтверджує її звіти від липня 2022 року. Тоді у Janes з’ясували, що Північна Македонія надала нашій державі чотири таких літаки – три одномісних "Су-25" і один двомісний "Су-25УБ".

За словами Петровської, на територію України вже були доставлені піхотна зброя та боєприпаси, артилерійське обладнання, основні бойові танки, літаки Су, протитанкові та зенітні системи, обладнання та боєприпаси для військової авіації.