У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів

Літаки, ймовірно, спрямували в нашу державу ще минулого літа. У Міноборони також розповіли про іншу допомогу, інформує ZN.ua.

У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів
© mkd

Північна Македонія відправила в Україну радянські штурмові літаки "Су-25", що раніше надавали повітряну підтримку наземним силам, а згодом були законсервовані, повідомила міністерка оборони країни Славянка Петровська.

Як пише розвідувальна компанія Janes, заява підтверджує її звіти від липня 2022 року. Тоді у Janes з’ясували, що Північна Македонія надала нашій державі чотири таких літаки – три одномісних "Су-25" і один двомісний "Су-25УБ".

За словами Петровської, на територію України вже були доставлені піхотна зброя та боєприпаси, артилерійське обладнання, основні бойові танки, літаки Су, протитанкові та зенітні системи, обладнання та боєприпаси для військової авіації.


Максим Царук, ZN.ua





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