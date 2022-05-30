Washington Post: Как сломать роSSийскую блокаду портов Украины?

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе напомнил об американской операции в Персидском заливе, которая позволила разблокировать поставки нефти в 1980-х годах, это же можно сделать сейчас в Черном море, информирует ZN.ua.

Washington Post: Как сломать роSSийскую блокаду портов Украины?
© Анастасия Дэйна, ZN.UA

Есть способ разблокировать порты Украины в Черном море для экспорта продовольствия. Во второй половине 1980-х годов Иран вел так называемую Танкерную войну против Ирака, пытаясь заблокировать важный Ормузский пролив. Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис вспоминает, что в те времена он служил на борту эсминца. Его команда получила специальную задачу в Персидском заливе.

Миру было нужно, чтоб поток нефти сохранился. Так что было принято довольно драматическое решение: сопровождать нефтяные танкеры под флагом США при входе и выходе в этой акватории. Об этом Ставридис пишет в статье для Washington Post.

Операция называлась "Эрнест Уилл". Она была в большинстве своем успешной и продолжалась с лета 1987 года до осени 1988-го. Ставридис объясняет, что слово «в основном» он употребил потому, что именно в этот период произошла трагедия – был сбит иранский пассажирский авиалайнер. 290 человек на борту погибли. Операция "Эрнест Вилл" помогла сохранить поток нефти на международные рынки и лишила иранскую сторону рычага влияния.

«Мой эсминец Valley Forge успешно выполнил задание. И миссия сыграла немаловажную роль для глобальной геополитики и энергетического обеспечения. Во времена, когда мир столкнулся с дефицитом продовольствия из-за незаконной роSSийской блокады Украины, США и союзники должны рассмотреть аналогичный ответ», – считает Ставридис.


Лесь Димань, ZN.ua

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