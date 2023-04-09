Згідно зі злитими документами, «вагнерівці» намагалися купити зброю в Туреччини – The Washington Post

Щоправда, чи вдалося ПВК купити зброю, невідомо.

У секретних документах, які нібито належать Пентагону та були злиті в соцмережі, йдеться про те, що в лютому ПВК «Вагнера» хотів закупити зброю у Туреччині, пише The Washington Post. Зокрема, згідно із записами, справжність яких ще не доведена, «вагнерівцям» була потрібна ця зброя для діяльності в Україні та Малі, інформує ZN.ua .

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У документах вказано, що США отримали доступ до внутрішніх планів ПВК з яких і дізналися про можливу спробу закупки зброї у союзника НАТО – Туреччини. У злитих матеріалах вказано, що на початку лютого персонал «Вагнера» «зустрічався з турецькими контактами для закупівлі зброї та обладнання з Туреччини для зусиль Вагнера в Малі та Україні». У звіті також зазначено, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта «підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені Вагнера».

Зі звіту незрозуміло, чи знав турецький уряд про зусилля ПВК та чи виявилися вони плідними. Але, як зазначили у The Washington Post, відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав РФ у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним. Особливо тому, що Туреччина намагається заблокувати приєднання Швеції до лав трансатлантичного військового альянсу.

У виданні додали, що речник турецького уряду відмовився від коментарів. Посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, спочатку The New York Times повідомило, що 1 березня у Twitter і Telegram опублікували нібито засекречені військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо підготовки Сил оборони перед запланованим контрнаступом на російські війська. Зараз у Пентагоні триває розслідування.

Наступного дня у мережі з’явилася нова партія секретних документів, які, схоже, детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. Аналітики вважають, що, масштаб витоку — було отримано понад 100 документів — разом із конфіденційністю самих документів може завдати величезної шкоди. Високопоставлені співробітники розвідки назвали витік «кошмаром для так званої групи «П’яти очей»: Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, які активно діляться розвідданими.