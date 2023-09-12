Росія може продати Ірану зброю, яка поставить під загрозу існування Ізраїля - директор Моссаду

Низка поставок зброї між Іраном і Росією були зірвані.

Директор розвідувальної служби «Моссад» Давид Барнеа стурбований тим, що Росія може продати Ірану сучасну зброю, яка «поставить під загрозу існування Ізраїлю», інформує ZN.ua.

Росія може продати Ірану зброю, яка поставить під загрозу існування Ізраїля - директор Моссаду
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Виступаючи на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, Барнеа заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БПЛА, які він продав росіянам для вторгнення в Україну, пише The Times of Israel.

За його словами, спроби Ірану надати Росії ракети в умовах війни були зірвані. Барнеа додав, що у нього «є відчуття, що незабаром буде зірвано ще більше угод». Натомість він стурбований зброєю, яку Росія може надати Ірану у відповідь.

«Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям у відповідь те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут», - сказав Барнеа.


Володимир Дедей, ZN.ua





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