Росія може продати Ірану зброю, яка поставить під загрозу існування Ізраїля - директор Моссаду

Низка поставок зброї між Іраном і Росією були зірвані.

Директор розвідувальної служби «Моссад» Давид Барнеа стурбований тим, що Росія може продати Ірану сучасну зброю, яка «поставить під загрозу існування Ізраїлю», інформує ZN.ua .

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Виступаючи на щорічній конференції Інституту контртерористичної політики, Барнеа заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БПЛА, які він продав росіянам для вторгнення в Україну, пише The Times of Israel.

За його словами, спроби Ірану надати Росії ракети в умовах війни були зірвані. Барнеа додав, що у нього «є відчуття, що незабаром буде зірвано ще більше угод». Натомість він стурбований зброєю, яку Росія може надати Ірану у відповідь.

«Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям у відповідь те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут», - сказав Барнеа.