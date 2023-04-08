До України вдалося повернути ще одну 31 депортовану дитину – Микола Кулеба

Кулеба розповів, що з кожною місією з повернення дітей випробувань стає все більше.

До України вдалося повернути ще 31 депортовану до Росії дитину, повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. Маленькі українці скоро вже повернуться до Києва, інформує ZN.ua.

До України вдалося повернути ще одну 31 депортовану дитину – Микола Кулеба
© Скріншот Youtube

«Протягом четвертої місії Save Ukraine, врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», – Микола Кулеба.

Він зазначив, що з кожною місією збільшується час допитів ФСБ та випробувань, через які проходять родини, аби повернути своїх дітей. Також за словами Кулеби, росіяни сполошилися після того, як повернення дітей стали масовішими. Також в цьому контексті вплинула видача ордера на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової.

«Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів», – зазначив Кулеби.

Минулого місяця до України повернули 15 дітей з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово захоплених населених пунктів Харківської та Херсонської областей. Згодом додому вдалося повернути ще двох українських дітей. 5 квітня стало відомо, що в Україну повернули хлопця Артема, якого окупанти незаконно вивезли на територію Росії разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.





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