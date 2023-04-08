До України вдалося повернути ще одну 31 депортовану дитину – Микола Кулеба
Кулеба розповів, що з кожною місією з повернення дітей випробувань стає все більше.
До України вдалося повернути ще 31 депортовану до Росії дитину,
«Протягом четвертої місії Save Ukraine, врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», – Микола Кулеба.
Він зазначив, що з кожною місією збільшується час допитів ФСБ та випробувань, через які проходять родини, аби повернути своїх дітей. Також за словами Кулеби, росіяни сполошилися після того, як повернення дітей стали масовішими. Також в цьому контексті вплинула видача ордера на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової.
«Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів», – зазначив Кулеби.
Минулого місяця до України повернули 15 дітей з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово захоплених населених пунктів Харківської та Херсонської областей. Згодом додому вдалося повернути ще двох українських дітей. 5 квітня стало відомо, що в Україну повернули хлопця Артема, якого окупанти незаконно вивезли на територію Росії разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.