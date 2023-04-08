Під час допиту ФСБ померла бабуся, яка мала забрати двох депортованих онуків із РФ

Багаторазові допити тривали близько 14 годин.

Через довготривалі допити Федеральної служби безпеки РФ під час рятувальної місії благодійного фонду “Save Ukraine” померла бабуся, яка мала забратиз Росії двох депортованих онуків, заявив Уповноважений президента України з прав дитини та засновник Благодійного фонду “Save Ukraine” Микола Кулеба, інформує ZMINA.

“З кожною місією кількість годин, які сім’ї проходять через спілкування з працівниками ФСБ, збільшується. Рідні вивезених окупантами дітей, мають доводити спецслужбам РФ , що вони можуть забрати свою дитину. Цього разу багаторазові допити тривали близько 14 годин. І не дивно, чому серце бабусі зупинилося”, – наголосив Кулеба, інформує ZN.ua .

За його словами, замість 33 дітей в Україну повертається 31 дитина. Нині це п’ята рятувальна місія благодійного фонду “Save Ukraine” .