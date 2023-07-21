Білий дім «глибоко стурбований» нападами Росії на портові міста України

В адміністрації Байдена наполягають на тому, що Росія може здійснити удари-провокації.

Білий дім «глибоко стурбований» постійними нападами Росії на Одесу, повідомляє CNN. Крім того, в адміністрації Байдена занепокоєні тим, що Кремль руйнує зернову інфраструктуру своїм виходом із важливої зернової угоди, яка дозволяла експорт зерна з України до решти світу, інформує ZN.ua.

Білий дім «глибоко стурбований» нападами Росії на портові міста України

Руйнація угоди створює серйозну проблему для світового постачання продовольства та загрожує стрибком цін, особливо для країн з низьким рівнем доходу.

«Зараз ми спостерігаємо три дні поспіль російських атак — ракетних і безпілотних — на портові міста на Чорному морі, які є частиною триваючої атаки на Україну та спроби по суті відновити блокаду українських чорноморських портів, що серйозно вплине на відсутність продовольчої безпеки», — заявила журналістам у четвер заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

Вона також зазначила, що США помітили ознаки того, що Росія може атакувати цивільні судна з зерном у Чорному морі.

«Ми бачили ознаки того, що вони фактично готуються, як ви зазначили, потенційно атакувати цивільні судна, які перевозять зерно через Чорне море. Вони натякали на те, що розглядатимуть будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що перевозить військовий вантаж. Ми глибоко стурбовані цим», — сказала вона.

Раніше речник Ради національної безпеки Адам Ходж припускав, що Росія може завдати ударів по цивільних кораблях у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну.

За словами колишнього заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, заява Міноборони РФ щодо того, що відтепер всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів і учасники війни, порушує цілу низку міжнародних норм.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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