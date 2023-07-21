Білий дім «глибоко стурбований» нападами Росії на портові міста України

В адміністрації Байдена наполягають на тому, що Росія може здійснити удари-провокації.

Білий дім «глибоко стурбований» постійними нападами Росії на Одесу, повідомляє CNN. Крім того, в адміністрації Байдена занепокоєні тим, що Кремль руйнує зернову інфраструктуру своїм виходом із важливої зернової угоди, яка дозволяла експорт зерна з України до решти світу, інформує ZN.ua .

Руйнація угоди створює серйозну проблему для світового постачання продовольства та загрожує стрибком цін, особливо для країн з низьким рівнем доходу.

«Зараз ми спостерігаємо три дні поспіль російських атак — ракетних і безпілотних — на портові міста на Чорному морі, які є частиною триваючої атаки на Україну та спроби по суті відновити блокаду українських чорноморських портів, що серйозно вплине на відсутність продовольчої безпеки», — заявила журналістам у четвер заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

Вона також зазначила, що США помітили ознаки того, що Росія може атакувати цивільні судна з зерном у Чорному морі.

«Ми бачили ознаки того, що вони фактично готуються, як ви зазначили, потенційно атакувати цивільні судна, які перевозять зерно через Чорне море. Вони натякали на те, що розглядатимуть будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що перевозить військовий вантаж. Ми глибоко стурбовані цим», — сказала вона.

Раніше речник Ради національної безпеки Адам Ходж припускав, що Росія може завдати ударів по цивільних кораблях у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну.