Омбудсмен розповів, скільки незаконно депортованих українських дітей вдалося повернути з РФ

Не так багато, як би хотілося.

За час повномасштабної війни Україні вдалося повернути майже 400 дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих українських територій, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

© Дмитро Лубінець/Facebook

"Станом на сьогодні на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. РФ не надає інформації про наших дітей і не зацікавлена в тому, щоб сім'ї возз'єднувалися", - сказав Лубінець під час відвідин Центру захисту прав дитини разом із першими леді України та Південної Кореї - Оленою Зеленською та Кім Кон Хі.

Під час зустрічі перші леді та омбудсмен оглянули Центр, де надається юридична та психологічна допомога дітям, поговорили з деякими з них.