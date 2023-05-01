Росія планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян — The Washington Post

Та дехто у РФ побоюється, що це може призвести до дефіциту робочої сили.

Російський президент Владімір Путін підтримав пропозицію Міноборони, тож протягом 2023-го РФ планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян - їх будуть "таємно" вербувати. Цю інформацію американська розвідка отримала методом перехоплення комунікацій російських військових, а The Washington Post про це стало відомо внаслідок масштабного витоку розвідданих з Пентагону, інформує ZN.ua .

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За даними розвідки, російському угрупуванню, яке воює проти України, не вистачає 50 тисяч військових на фронті та 40 тисяч у тилу. При цьому Washington Post пише, що з усіх мобілізованих у резерві залишать лише 30 тисяч, а решта відправиться на фронт для створення нових підрозділів або доукомплектування старих.

Щоправда, чиновники економічного блоку уряду Росії виступили проти такої пропозиції. Вони побоюються, що це спричинить дефіцит робочої сили.