Росія планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян — The Washington Post

Та дехто у РФ побоюється, що це може призвести до дефіциту робочої сили.

Російський президент Владімір Путін підтримав пропозицію Міноборони, тож протягом 2023-го РФ планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян - їх будуть "таємно" вербувати. Цю інформацію американська розвідка отримала методом перехоплення комунікацій російських військових, а The Washington Post про це стало відомо внаслідок масштабного витоку розвідданих з Пентагону, інформує ZN.ua.

Росія планує мобілізувати на війну ще 400 тисяч громадян — The Washington Post
© Минобороны РоSSии/t.me

За даними розвідки, російському угрупуванню, яке воює проти України, не вистачає 50 тисяч військових на фронті та 40 тисяч у тилу. При цьому Washington Post пише, що з усіх мобілізованих у резерві залишать лише 30 тисяч, а решта відправиться на фронт для створення нових підрозділів або доукомплектування старих.

Щоправда, чиновники економічного блоку уряду Росії виступили проти такої пропозиції. Вони побоюються, що це спричинить дефіцит робочої сили.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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