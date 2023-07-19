Байден обговорив зусилля Ватикану щодо повернення примусово депортованих українських дітей з представником Святого Престолу

Президент США також поділився своїми побажаннями Папі Франциску.

У межах раніше анонсованого візиту до Вашингтону, кардинал Ватикану Маттео Дзуппі зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони поговорили, зокрема, про примусову депортацію українських дітей до Росії. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому, інформує ZN.ua .

У заяві сказано, що президента США та представник Ватикану обговорили зусилля Святого Престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання "масштабних страждань, спричинених російською агресією в Україні, що триває, а також зусилля Ватикану щодо повернення примусово депортованих українських дітей".

"Президент Байден поділився своїми побажаннями Папі Франциску продовжувати служіння та глобальне лідерство і привітав нещодавнє призначення американського архиєпископа кардиналом", – зазначили у відомстві.