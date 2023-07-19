Байден обговорив зусилля Ватикану щодо повернення примусово депортованих українських дітей з представником Святого Престолу
Президент США також поділився своїми побажаннями Папі Франциску.
У межах раніше анонсованого візиту до Вашингтону, кардинал Ватикану Маттео Дзуппі зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони поговорили, зокрема, про примусову депортацію українських дітей до Росії. Про це
У заяві сказано, що президента США та представник Ватикану обговорили зусилля Святого Престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання "масштабних страждань, спричинених російською агресією в Україні, що триває, а також зусилля Ватикану щодо повернення примусово депортованих українських дітей".
"Президент Байден поділився своїми побажаннями Папі Франциску продовжувати служіння та глобальне лідерство і привітав нещодавнє призначення американського архиєпископа кардиналом", – зазначили у відомстві.