В Минобороны Украины назвали главные цели военных РФ на Донбассе

Анна Маляр заявила, что идут ожесточенные бои за Донбасс, информирует ZN.ua.

В Минобороны Украины назвали главные цели военных РФ на Донбассе
© Анна Маляр / Facebook

В Министерстве обороны Украины сообщают, что оккупационные войска РФ на Донбассе ставят перед собой две главные цели.

Заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона заявила, что коккупанты стремятся полностью захватить Луганскую область и взять в кольцо Вооруженные Силы Украины.

"Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные", - подчеркнула Маляр.

РоSSийские подразделения на Донецком направлении все свои основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районах Лисичанска, Северодонецка. При этом пробуют блокировать главные логистические пути.


Анна Конюченко, ZN.ua

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