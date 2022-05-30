Порошенко выехал из Украины — СМИ

Он пересек границу с Польшей.

Порошенко выехал из Украины — СМИ
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, который сегодня обратился к действующему лидеру государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины, пересек государственную границу. Об этом сообщает издание УП, цитируя свои источники в правоохранительных органах.

"Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны", - говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что лидер "ЕС" пересек границу с Польшей.

В открытом письме Зеленскому он отметил, что должен поехать в Роттердам на Конгресс и Саммит Европейской народной партии.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: РоSSия превращает воду в оружие против УкраиныPolitico: РоSSия превращает воду в оружие против Украины
На войну против Украины отправили зэков из Чечни - росСМИНа войну против Украины отправили зэков из Чечни - росСМИ
Польша готова стать гарантом безопасности для Украины — ДудаПольша готова стать гарантом безопасности для Украины — Дуда
Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУКонтрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ
Если позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – ПодолякЕсли позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – Подоляк
В Мелитополе в городском парке спели гимн УкраиныВ Мелитополе в городском парке спели гимн Украины
Игорь Кузин: «Единственная территория, которая когда-то была и может быть эндемичной по чуме – это юг Украины»Игорь Кузин: «Единственная территория, которая когда-то была и может быть эндемичной по чуме – это юг Украины»
Зеленский и Джонсон обсудили усиление поддержки Украины и поставки топливаЗеленский и Джонсон обсудили усиление поддержки Украины и поставки топлива
Зеленский рассказал о разногласиях во взглядах с премьером Нидерландов по поводу вступления Украины в ЕСЗеленский рассказал о разногласиях во взглядах с премьером Нидерландов по поводу вступления Украины в ЕС
Ядерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропагандеЯдерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропаганде
Последние новости
Подгружаем последние новости