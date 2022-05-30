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2022-05-30
Порошенко выехал из Украины — СМИ
Он пересек границу с Польшей.
© Василий Артюшенко, ZN.UA
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, который сегодня обратился к действующему лидеру государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины, пересек государственную границу. Об этом сообщает
"Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны", - говорится в сообщении.
СМИ отмечает, что лидер "ЕС" пересек границу с Польшей.
В открытом письме Зеленскому он отметил, что должен поехать в Роттердам на Конгресс и Саммит Европейской народной партии.
Виктория Хмилевская, ZN.ua