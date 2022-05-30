Порошенко выехал из Украины — СМИ

Пятый президент и лидер " ЕС " Петр Порошенко, который сегодня обратился к действующему лидеру государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины, пересек государственную границу. Об этом сообщает издание УП , цитируя свои источники в правоохранительных органах.

"Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны", - говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что лидер " ЕС " пересек границу с Польшей.

В открытом письме Зеленскому он отметил, что должен поехать в Роттердам на Конгресс и Саммит Европейской народной партии.