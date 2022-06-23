Арахамія та Порошенко – хто засвітився в списку прогульників засідань ВРУ

Через прогули засідань Верховної Ради народними депутатами бюджет України зекономив 5,12 млн гривень. При цьому найбільше вдалось зекономити у лютому, а найменше в квітні, йдеться в матеріалі парламентського аналітика «Руху ЧЕСНО» Олександра Саліженка для ZN.UA «Санкції проти прогульників: хто з нардепів втратив «депутатські» під час війни».

Так, 16 народних депутатів позбавили нарахувань, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за всі перші чотири місяці 2022 року. Більшість із них — представники колишньої фракції ОПЗЖ, двоє — позафракційні, а також колишні «слуги» Людмила Буймістер та Євгеній Шевченко, представники групи «За майбутнє», волинські мажоритарники Ігор Палиця і Степан Івахів. Крім того, до цього переліку потрапив і голова «Євросолідарності» Петро Порошенко, який стабільно прогулює засідання парламенту з листопада 2019 року, після того, як зміни щодо прогульників набрали чинності.

Ще дев’ятьом депутатам не нарахували відшкодування упродовж трьох місяців 2022 року. Серед них голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який після початку повномасштабної війни Росії проти України очолює переговорну групу України, представник «Батьківщини» з Харківщини Віталій Данилов та мажоритарник зі Львівщини від групи «За майбутнє» Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн коштів «Укрзалізниці».

Як зазначають депутати, апарат ВРУ намагається максимально економити на видатках. Зокрема нардепи не отримують коштів на відрядження та зарплату за період відряджень.