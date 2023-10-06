Трамп випав зі списку найбагатших американців

Зростаючі юридичні проблеми супроводжуються падінням капіталу експрезидента.

Дональд Трамп вдруге за три роки випав зі списку Forbes 400 найбагатших людей США , пише однойменне видання, інформує ZN.ua .

«Дональд Трамп уже недостатньо багатий для найексклюзивнішого клубу країни», — йдеться у статті Forbes .

За рік його статки зменшилися більш ніж на 600 мільйонів доларів і оцінюються в 2,6 мільярда доларів. Відтак для потрапляння в рейтинг, яким, як пише видання, Трамп є «одержимий десятиліттями, невпинно брешучи журналістам, щоб спробувати піднятися вище в списку», йому не вистачає 300 мільйонів доларів.

Згідно з даними Forbes, падіння капіталу Трампа здебільшого пов’язане з проблемами та різким падінням вартості Truth Social, соціальної медіа-платформи, яку він створив після виключення з Twitter і Facebook через штурм Капітолія 6 січня. Вартість 90% акцій Трампа в материнській компанії Truth Social різко впала з приблизно 730 мільйонів доларів до менш ніж 100 мільйонів доларів.

Портфель нерухомості Трампа, на якому він створив своє ім'я перед тим, як прийти в політику в 2015 році, також постраждав.

«Втім, у портфоліо Трампа є світла пляма. Оскільки люди проводять менше часу в офісі, вони більше бувають на полі для гольфу», — додають автори матеріалу.

За даними Forbes, бізнес Трампа на гольф-полях відновився після падіння під час його перебування в Білому домі.

Однак оцінка полів для гольфу є одним із питань, які розглядаються під час судового розгляду справи Трампа про цивільне шахрайство. Суд вже визначив, що багатій «робив шахрайські оцінки, які обвинувачені використовували в бізнесі».

Летиція Джеймс, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк, вимагає сплати 250 мільйонів доларів і професійних штрафів від Трампа та його дорослих синів.