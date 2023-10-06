Трамп випав зі списку найбагатших американців

Зростаючі юридичні проблеми супроводжуються падінням капіталу експрезидента.

Дональд Трамп вдруге за три роки випав зі списку Forbes 400 найбагатших людей США, пише однойменне видання, інформує ZN.ua.

«Дональд Трамп уже недостатньо багатий для найексклюзивнішого клубу країни», — йдеться у статті Forbes .

За рік його статки зменшилися більш ніж на 600 мільйонів доларів і оцінюються в 2,6 мільярда доларів. Відтак для потрапляння в рейтинг, яким, як пише видання, Трамп є «одержимий десятиліттями, невпинно брешучи журналістам, щоб спробувати піднятися вище в списку», йому не вистачає 300 мільйонів доларів.

Згідно з даними Forbes, падіння капіталу Трампа здебільшого пов’язане з проблемами та різким падінням вартості Truth Social, соціальної медіа-платформи, яку він створив після виключення з Twitter і Facebook через штурм Капітолія 6 січня. Вартість 90% акцій Трампа в материнській компанії Truth Social різко впала з приблизно 730 мільйонів доларів до менш ніж 100 мільйонів доларів.

Портфель нерухомості Трампа, на якому він створив своє ім'я перед тим, як прийти в політику в 2015 році, також постраждав.

«Втім, у портфоліо Трампа є світла пляма. Оскільки люди проводять менше часу в офісі, вони більше бувають на полі для гольфу», — додають автори матеріалу.

За даними Forbes, бізнес Трампа на гольф-полях відновився після падіння під час його перебування в Білому домі.

Однак оцінка полів для гольфу є одним із питань, які розглядаються під час судового розгляду справи Трампа про цивільне шахрайство. Суд вже визначив, що багатій «робив шахрайські оцінки, які обвинувачені використовували в бізнесі».

Летиція Джеймс, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк, вимагає сплати 250 мільйонів доларів і професійних штрафів від Трампа та його дорослих синів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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