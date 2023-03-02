Російські олігархи Тіньков та Фрідман домагаються виключення зі списку санкцій – Bloomberg
Росіяни активно лобіюють на Заході можливість бути виключеними зі списку "за засудження війни і виплату збитків, завданих Україні", інформує
Олігарх та колишній власник одного з найбільших у Росії банків "Тинькофф банку" Олєг Тіньков написав листа до Міністерства закордонних справ Великої Британії, у якому просить виключити його із санкційного списку через те, що він "виїхав з Росії і не підтримує режим Путіна". Раніше подібні кроки вживав інший олігарх Міхаіл Фрідман, власник "Альфа Груп". Про це пише
"Я підтримую рішення уряду Великобританії накласти санкції на людей, які підтримують Путіна або сприяють війні, – йдеться у заяві Тінькова. – Сумно, що вони помилково вважали мене одним з таких людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна і його вторгнення".