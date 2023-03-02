Російські олігархи Тіньков та Фрідман домагаються виключення зі списку санкцій – Bloomberg

Олігарх та колишній власник одного з найбільших у Росії банків "Тинькофф банку" Олєг Тіньков написав листа до Міністерства закордонних справ Великої Британії, у якому просить виключити його із санкційного списку через те, що він "виїхав з Росії і не підтримує режим Путіна". Раніше подібні кроки вживав інший олігарх Міхаіл Фрідман, власник "Альфа Груп". Про це пише Bloomberg .

"Я підтримую рішення уряду Великобританії накласти санкції на людей, які підтримують Путіна або сприяють війні, – йдеться у заяві Тінькова. – Сумно, що вони помилково вважали мене одним з таких людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна і його вторгнення".