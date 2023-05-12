Угорщина вимагає від України виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни

Сіярто погрожує тим, що йому «буде важко навіть вступити у перемовини» по санкціях

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає від України виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це він заявив 12 травня у Стокгольмі на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, повідомляє Euronews, інформує ZN.ua .

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто © Facebook/Петер Сіятро

«Скандально й неприпустимо, що OTP Bank був включений до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це вражаюче. Це обурливо. Це скандально. Я дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже важко навіть вступити у перемовини по 11-му санкційному пакету, поки OTP знаходиться у цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили OTP зі списку», – заявив Сіярто.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції четвертого травня внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих донецької та луганської «народних республік».

«Продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму», – зазначили в НАЗК. У березні, через аналогічні причини, НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни й австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International.