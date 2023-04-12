У Марченко поганий тиждень: Великобританія внесла куму Путіна до санкційного списку

Крім Марченко до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів.

Дружина Віктора Медведчука і кума Владіміра Путіна - Оксана Марченко, другий день поспіль отримує повідомлення про події, які матимуть відчутний вплив на її майбутнє. 12 квітня офіс застосування фінансових санкцій Казначейства Великобританії оприлюднив повідомлення про фінансові санкції, до якого, серед родичів російських олігархів, потрапила і Марченко.

У Марченко поганий тиждень: Великобританія внесла куму Путіна до санкційного списку
© telekritika.ua

"Регулюючі заходи щодо Росії було ухвалено відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року (Закон про санкції) і накладає різні фінансові санкції, включаючи заморожування коштів та економічних ресурсів, обмеження тощо щодо осіб (як фізичних, так і юридичних), які були призначені для участі у дестабілізації України або підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, або отримання вигоди від або підтримки уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім Марченко до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів:

  • Володимир Скоч, батько депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча,
  • донька Скоча - Варвара. Удвох з Володимиром Скочом вона володіє певними активами олігарха,
  • дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова - Наталя,
  • діти Володимира Євтушенкова - Тетяна і Фелікс,
  • дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова - Гульнара Керімова,
  • тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану - Наріман Гаджієв, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.
  • два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес. Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий - за надання послуг Роману Абрамовичу.
  • холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій".
  • компанія Curzon Square Limited, яку уряд Великої Британії вважає пов'язаними з Усмановим,
  • компанія Hanley Limited, яку також вважають пов'язаною з Усмановим,
  • компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню, інформує ZN.ua.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, СБУ оголосила Оксану Марченко у розшук. Її підозрюють у фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Дружину Медведчука Оксану Марченко оголосили у розшукДружину Медведчука Оксану Марченко оголосили у розшук
У Вірменії стверджують, що ратифікація Римського статуту не означатиме автоматичний арешт ПутінаУ Вірменії стверджують, що ратифікація Римського статуту не означатиме автоматичний арешт Путіна
Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»Суд арештував частку Марченко в «Дніпроспецсталі»
Утримувати Путіна при владі зацікавлені три групи впливу Кремля – експертУтримувати Путіна при владі зацікавлені три групи впливу Кремля – експерт
WP: Сі Цзіньпін їздив в Москву, щоб врятувати Путіна від поразки у війні з УкраїноюWP: Сі Цзіньпін їздив в Москву, щоб врятувати Путіна від поразки у війні з Україною
FT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означаєFT: Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай, на тлі ордеру на арешт від МКС це дещо означає
Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд БританіїПрезидент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
Рада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт ПутінаРада закликала країни-учасниці Римського статута виконати рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна
Головний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєвоГоловний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєво
Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКСКитай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС
Последние новости
Подгружаем последние новости