У Марченко поганий тиждень: Великобританія внесла куму Путіна до санкційного списку

Крім Марченко до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів.

Дружина Віктора Медведчука і кума Владіміра Путіна - Оксана Марченко, другий день поспіль отримує повідомлення про події, які матимуть відчутний вплив на її майбутнє. 12 квітня офіс застосування фінансових санкцій Казначейства Великобританії оприлюднив повідомлення про фінансові санкції, до якого, серед родичів російських олігархів, потрапила і Марченко.

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"Регулюючі заходи щодо Росії було ухвалено відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року (Закон про санкції) і накладає різні фінансові санкції, включаючи заморожування коштів та економічних ресурсів, обмеження тощо щодо осіб (як фізичних, так і юридичних), які були призначені для участі у дестабілізації України або підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, або отримання вигоди від або підтримки уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім Марченко до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів:

Володимир Скоч, батько депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча,

донька Скоча - Варвара. Удвох з Володимиром Скочом вона володіє певними активами олігарха,

дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова - Наталя,

діти Володимира Євтушенкова - Тетяна і Фелікс,

дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова - Гульнара Керімова,

тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану - Наріман Гаджієв, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес. Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий - за надання послуг Роману Абрамовичу.

холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій".

компанія Curzon Square Limited, яку уряд Великої Британії вважає пов'язаними з Усмановим,

компанія Hanley Limited, яку також вважають пов'язаною з Усмановим,

компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню, інформує ZN.ua .