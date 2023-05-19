Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США

Тепер вони не зможуть відвідувати РФ.

У відповідь на санкції Сполучених Штатів Америки, які було запроваджено напередодні, МЗС Російської Федерації запровадила заборону на в’їзд до країни 500 громадянам США. Про це йдеться на офіційному сайті російського дипломатичного відомства, інформує ZN.ua.

Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США
© gorod.tomsk.ru

Серед тих, кому Росія забороняє в’їзд – колишній президент США Барак Обама, "чинні керівники різних рівнів виконавчої влади" й члени Конгресу, колишні посадовці Білого дому, а також працівники аналітичних центрів, яких Москва звинувачує в "русофобії", а також керівники ВПК, які "надають зброю режиму в Києві",

У МЗС повідомили, що до чорного списку також внесені ті, хто безпосередньо причетний до "переслідувань інакомислячих за слідами так званого "штурму Капітолія"".

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", – наголошується у документі.

Окремо російське зовнішньополітичне відомство додало, що не дозволить американським консулам відвідати затриманого в РФ за звинуваченнями в "шпигунстві" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у відповідь на відмову видати візи російським пропагандистам, які мали їхати до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для висвітлення виступу міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян СШАРосія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США
Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІГолова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ
У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дімУ найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер МелітополяРосіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер Мелітополя
Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Росіяни погрожують виселенням тим, хто не взяв паспорт РФ – ГенштабРосіяни погрожують виселенням тим, хто не взяв паспорт РФ – Генштаб
Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»
Росія втратила в Україні військо, розміром як 16 армій НАТО — Global FirepowerРосія втратила в Україні військо, розміром як 16 армій НАТО — Global Firepower
Росія без майбутнього: G7 та ЄС планує унеможливити відновлення експорту газу та нафти з РФРосія без майбутнього: G7 та ЄС планує унеможливити відновлення експорту газу та нафти з РФ
Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – ЗеленськийРосія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський
"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством
Вночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППОВночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППО
Последние новости
Подгружаем последние новости