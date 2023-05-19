Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США

Тепер вони не зможуть відвідувати РФ.

У відповідь на санкції Сполучених Штатів Америки, які було запроваджено напередодні, МЗС Російської Федерації запровадила заборону на в’їзд до країни 500 громадянам США . Про це йдеться на офіційному сайті російського дипломатичного відомства, інформує ZN.ua .

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Серед тих, кому Росія забороняє в’їзд – колишній президент США Барак Обама, "чинні керівники різних рівнів виконавчої влади" й члени Конгресу, колишні посадовці Білого дому, а також працівники аналітичних центрів, яких Москва звинувачує в "русофобії", а також керівники ВПК, які "надають зброю режиму в Києві",

У МЗС повідомили, що до чорного списку також внесені ті, хто безпосередньо причетний до "переслідувань інакомислячих за слідами так званого "штурму Капітолія"".

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", – наголошується у документі.