Шольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РоSSии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал поддержку со стороны немецкой промышленности в вопросе санкций против РоSSии, введенных из-за войны в Украине.

Об этом он заявил, выступая на открытии ежегодной Ганноверской ярмарки в воскресенье, сообщает DW .

Шольц отметил, что в этом году крупнейший в мире смотр промышленных технологий проходит на фоне "ужасной войны". "Поэтому очень важно знать, что бизнес, промышленность, поддерживают меры, которые мы приняли, чтобы убедить РоSSию прекратить эту войну, в частности, санкции", - сказал он.

По словам Шольца, дебаты об энергетической безопасности, которые приобрели особую актуальность вследствие роSSийского вторжения в Украину, свидетельствуют о том, что необходимо ускорить экономические преобразования.