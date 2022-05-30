Шольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РоSSии
На открытии промышленной ярмарки в Ганновере канцлер ФРГ отметил необходимость ускорить экономические преобразования. В то же время он предостерег от сворачивания международной торговли на фоне войны в Украине, информирует
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал поддержку со стороны немецкой промышленности в вопросе санкций против РоSSии, введенных из-за войны в Украине.
Об этом он заявил, выступая на открытии ежегодной Ганноверской ярмарки в воскресенье,
Шольц отметил, что в этом году крупнейший в мире смотр промышленных технологий проходит на фоне "ужасной войны". "Поэтому очень важно знать, что бизнес, промышленность, поддерживают меры, которые мы приняли, чтобы убедить РоSSию прекратить эту войну, в частности, санкции", - сказал он.
По словам Шольца, дебаты об энергетической безопасности, которые приобрели особую актуальность вследствие роSSийского вторжения в Украину, свидетельствуют о том, что необходимо ускорить экономические преобразования.