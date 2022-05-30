Шольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РоSSии

На открытии промышленной ярмарки в Ганновере канцлер ФРГ отметил необходимость ускорить экономические преобразования. В то же время он предостерег от сворачивания международной торговли на фоне войны в Украине, информирует ZN.ua.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал поддержку со стороны немецкой промышленности в вопросе санкций против РоSSии, введенных из-за войны в Украине.

Об этом он заявил, выступая на открытии ежегодной Ганноверской ярмарки в воскресенье, сообщает DW.

Шольц отметил, что в этом году крупнейший в мире смотр промышленных технологий проходит на фоне "ужасной войны". "Поэтому очень важно знать, что бизнес, промышленность, поддерживают меры, которые мы приняли, чтобы убедить РоSSию прекратить эту войну, в частности, санкции", - сказал он.

По словам Шольца, дебаты об энергетической безопасности, которые приобрели особую актуальность вследствие роSSийского вторжения в Украину, свидетельствуют о том, что необходимо ускорить экономические преобразования.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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