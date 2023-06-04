"Розпалювач війни – це Путін": Шольц відповів проросійським мітингувальникам

Канцлер Німеччини пояснив, чому підтримка України є необхідною.

Під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца на Європейському фестивалі його партії в громаді Фалькензе група з близько сотні людей у натовпі вигукувала слова "розпалювач війни", "брехун", "бандит" і закликала до "миру без зброї" в Україні. Деякі з мітингувальників були вдягнені в одяг з російською та антивакцинаторською символікою. У відповідь на їхні вигуки німецький лідер чітко вказав, хто насправді розпалює війну на нашій території, пише Bild . Про це свідчить і відповідне відео , опубліковане в мережі, інформує ZN.ua .

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"Шановні крикуни, ласкаво просимо на це свято демократії і це свято Європи. Розпалювач війни – це Путін, він вторгнувся в Україну з 200 тисячами солдатів. Він ризикує життям власних громадян для своїх імперіалістичних мрій. Путін хоче знищити і завоювати Україну. У його полі зору також інші", – наголосив Шольц.

За його словами, Німеччина не може дозволити, аби президент РФ створив загрозу для інших держав. Канцлер також нагадав про воєнні злочини окупантів в Україні, внаслідок яких загинуло багато громадян.

"Поки ви кричите "мир без зброї", Путін зібрав величезну кількість танків, крилатих та інших ракет і націлив їх на Україну. Він знищує міста, села, дороги, залізничні шляхи. І він вбив незліченну кількість цивільних, дітей і людей похилого віку в Україні. Це вбивство", – заявив Шольц.

Лідер ФРН також дав зрозуміти, що немає альтернативи наданню військової підтримки нашим силам, оскільки державі треба захищатися, коли на неї напали. Він вважає допомогу Україні правильною.