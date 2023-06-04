"Розпалювач війни – це Путін": Шольц відповів проросійським мітингувальникам

Канцлер Німеччини пояснив, чому підтримка України є необхідною.

Під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца на Європейському фестивалі його партії в громаді Фалькензе група з близько сотні людей у натовпі вигукувала слова "розпалювач війни", "брехун", "бандит" і закликала до "миру без зброї" в Україні. Деякі з мітингувальників були вдягнені в одяг з російською та антивакцинаторською символікою. У відповідь на їхні вигуки німецький лідер чітко вказав, хто насправді розпалює війну на нашій території, пише Bild. Про це свідчить і відповідне відео, опубліковане в мережі, інформує ZN.ua.
© Скріншот з відео

"Шановні крикуни, ласкаво просимо на це свято демократії і це свято Європи. Розпалювач війни – це Путін, він вторгнувся в Україну з 200 тисячами солдатів. Він ризикує життям власних громадян для своїх імперіалістичних мрій. Путін хоче знищити і завоювати Україну. У його полі зору також інші", – наголосив Шольц.

За його словами, Німеччина не може дозволити, аби президент РФ створив загрозу для інших держав. Канцлер також нагадав про воєнні злочини окупантів в Україні, внаслідок яких загинуло багато громадян.

"Поки ви кричите "мир без зброї", Путін зібрав величезну кількість танків, крилатих та інших ракет і націлив їх на Україну. Він знищує міста, села, дороги, залізничні шляхи. І він вбив незліченну кількість цивільних, дітей і людей похилого віку в Україні. Це вбивство", – заявив Шольц.

Лідер ФРН також дав зрозуміти, що немає альтернативи наданню військової підтримки нашим силам, оскільки державі треба захищатися, коли на неї напали. Він вважає допомогу Україні правильною.


Максим Царук, ZN.ua





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