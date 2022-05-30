РоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города

РоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города

На Луганщине идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск.

Как пишет Politeka.net с ссылкой на главу Луганской ОГА (ОВА) Сергея Гайдая, россияне вошли на окраины Северодонецка - это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Для наступления на Лисичанск и Северодонецк враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, украинские бойцы крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны.

"РоSSийскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них - жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротино", - сообщил Гайдай.

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

Также Гайдай сообщил, что в течение 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и Дом культуры, в Золотом – три, в Почечном, Николаевке, Викторовке – по два.

РоSSияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

"На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск", - говорится в сообщении.


Катерина Петренко, politeka.net

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