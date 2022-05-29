Войска РФ введут активные боевые действия на трех направлениях – Генштаб

Оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец.

Войска РФ введут активные боевые действия на трех направлениях – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Войска РФ введут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.

Оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец.

Враг пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк.

"На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии столкновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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