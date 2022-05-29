Оккупанты обстреляли Николаев: один человек погиб, двое ранены

В результате обстрела Николаева утром в воскресенье, 29 мая, один человек погиб, двое получили ранения, отметил городской голова Николаев Александр Сенкевич в Telegram.

"РоSSийские оккупанты снова обстреляли жилой квартал. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). Известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб.", - подчеркнул мэр.

По его словам, в городе снова слышны взрывы.