Оккупанты обстреляли Николаев: один человек погиб, двое ранены

В городе снова слышны взрывы.

Оккупанты обстреляли Николаев: один человек погиб, двое ранены
© Александр Сенкевич / Facebook

В результате обстрела Николаева утром в воскресенье, 29 мая, один человек погиб, двое получили ранения, отметил городской голова Николаев Александр Сенкевич в Telegram.

"РоSSийские оккупанты снова обстреляли жилой квартал. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). Известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб.", - подчеркнул мэр.

По его словам, в городе снова слышны взрывы.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую областьОккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую область
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов на Донбассе: четверо погибших и девять раненыхОккупанты обстреляли 46 населенных пунктов на Донбассе: четверо погибших и девять раненых
Оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории РФОккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории РФ
Крымские больницы отказывают в помощи гражданским, поскольку не справляются с ранеными роSSийскими военнымиКрымские больницы отказывают в помощи гражданским, поскольку не справляются с ранеными роSSийскими военными
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела НиколаевщиныРоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины
В роSSийско-украинской войне погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ – СМИВ роSSийско-украинской войне погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ – СМИ
Накроют артиллерией и обвинят НАТО: оккупанты придумали способ борьбы с дезертирами из "Л/ДНР"Накроют артиллерией и обвинят НАТО: оккупанты придумали способ борьбы с дезертирами из "Л/ДНР"
Войска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшиеВойска РФ снова обстреляли жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие
"Покатит в обратную сторону": Арестович пояснил, почему оккупанты в панике от нового оружия с Запада"Покатит в обратную сторону": Арестович пояснил, почему оккупанты в панике от нового оружия с Запада
Последние новости
Подгружаем последние новости